Коронавирус в Литве: 717 новых случаев, 18 человек умерли

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 717 новых случаев COVID-19 и 18 человек умерли.

Кроме того, в общую статистику смертей включены семь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 168 тыс. 708 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 2494 человека.

Во вторник департамент статистики не представил суточных данных о выздоровевших, болеющих на сегодняшний день и уже выздоровевших.

Как отметил в присланном BNS комментарии аналитик департамента Йонас Бачелис, в последнее время данные о выздоровевших, получаемые из Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) "начали сильно различаться", с суточными данными электронной системы здравоохранения.

"То есть, имеются различные показатели, но если есть показатели, что пандемия идет на спад, тогда дневное количество заболеваний не может быть в десятки раз больше, чем количество суточных выздоровлений", – комментировал аналитик.

"В связи с этими несовпадениями, мы выключили демонстрацию цифр и перешли к подсчету выздоровевших по данным алгоритма электронной системы здравоохранения – человек будет считаться "статистически выздоровевшим" после определенного количества дней от заражения", – добавил он.

По словам Й. Бачелиса, в данный момент учреждение ждет решения министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, который "официально подтвердит такой или сходный способ подсчета выздоровевших и болеющих".

Все же, в обозрении ситуации с COVID-19, находящемся на сайте Департамента статистики указывается, что за минувшие сутки выздоровели 2690 человек, а в целом – 107 тыс. 21 человек. Между тем, в воскресенье и в субботу выздоровели соответственно 52 и 115 человек.

На сайте также говорится, что в данный момент болеют 57 тыс. 945 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 50 тыс. 933 человека, двумя дозами – 2460 человек.

За минувшие сутки было взято 7057 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 818 тыс. и 5.

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