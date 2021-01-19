Глава МИД Литвы считает логичным перенос Чемпионата мира из Минска

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что решение перенести Чемпионат мира по хоккею на льду из Минска является логичным, одновременно это и знак режиму Александра Лукашенко.

"Логичное решение и очень четкий знак режиму, громящему демократические силы. То, что происходит на улицах Беларуси – неприемлемо", – сказал BNS в понедельник Г. Ландсбергис.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в понедельник сообщила, что служба решила перенести Чемпиона мира 2021 года из Беларуси "по причине вопросов безопасности, которые IIHF не может контролировать".

В сообщении говорится, что это связано с политической ситуацией и с пандемией COVID-19.

Чемпионат должны были организовать Минск и Рига, однако латвийское правительство упоминало, что не хочет делать это вместе с белорусскими властями, где режим силой подавляет мирные протесты.

Совет IIHF еще должен рассмотреть статус Латвии как одной из хозяек чемпионата, а также оценить возможности формата одного места, чтобы легче было соблюдать правила, связанные с COVID-19, а командам было бы проще путешествовать.

На голосовании в мае 2017 года Рига и Минск победили над финскими городами Хельсинки и Тампере.

Беларусь уже более шести месяцев сотрясают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых объявил себя победителем А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.

Оппозиция и страны Запада считают, что выборы были сфальсифицированы, их победитель, Светлана Тихановская, в президентской гонке сменила своего мужа, находящегося в заключении.

Протестующие требуют отставки А. Лукашенко, освобождения политических заключенных и новых выборов.

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