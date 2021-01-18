Глава Минздрава Литвы: на признаки оживления бизнес может рассчитывать в марте

Первые партии быстрых тестов на антигены в Литву придут в конце января, а масштабы тестирования с их помощью напрямую будут связаны с карантинными послаблениями. Об этом глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал 18 января на встрече с фракцией соцдемов.

По словам министра, с помощью этих тестов будут проверять в первую очередь тех, у кого есть симптомы, а превентивно - учителей, психологов, врачей, работников колоний, жителей и персонал домов опеки, работающих в очагах коронавируса, бизнес.

"Очень жаль, что, хотя ЕС о тестах на антигены говорит как минимум с прошлого лета, наследие у нас "не очень какое". Не были подготовлены схемы тестирования, алгоритмы, быстрые тесты не были заказаны", – сказал министр.

По его словам, национальная лаборатория должна получить быстрые тесты на антигены в феврале. В соответствии с закупками ЕС тесты должны прийти в конце января-начале февраля - 100 000 шт. По словам Дулькиса, осуществляют и еще одну закупку, но когда тесты привезут - пока не известно.

"Литва не может вечно жить в условиях жесткого карантина. (…) Мы будем сочетать меры послаблений с алгоритмами тестирования, схемы у нас есть. К сожалению, самих тестов у нас нет, но какой-то свет в конце туннеля уже виден, будет более быстрый диагноз, изоляция", – сказал министр.

Что касается возможного смягчения карантинных мер, министр подчеркнул, что это возможно только при наличии дополнительных инструментов управления пандемией.

"Нельзя с легкой руки смягчить все меры без дополнительных инструментов. Мы прилагаем усилия для того, чтобы в ближайшее время подготовить соответствующие законы. Мы делаем закупки, чтобы появилась схема масштабных исследований", – сказал Дулькис.

По словам министра, для разных видов деятельности введут разные правила возобновления работы.

"Везде будет так - хочешь работать, учиться, выполняй соответствующие правила – сдавай тесты. Для каждой организации будут действовать разные модели, мы их готовим, хотим позаботиться обо всем необходимом", – сказал Дулькис.

На вопрос Гинтаутаса Палуцкаса, как все это будет организовано и кем будет финансироваться тестирование бизнеса, министр ответил: "Будут соответствующие законы, все процессы будут подробно расписаны и представлены публично".

Схемы тестирования с помощью быстрых тестов на антигены разработаны уже сейчас, только нет самих тестов.



"Алгоритмы тестирования будут представлены публично. Мы заботимся и о самих тестах", – акцентировал министр.

Однако Дулькис отметил, что график вакцинации будет постоянно меняться, поскольку информация производителей очень динамичная и все будет зависеть от поставок.

На вопрос, когда могут быть послабления карантинных мер, министр отметил, что для этого нужно последовательное снижение положительных результатов тестов на коронавирус.

"Если будет последовательное сокращение, т к лету ситуация может улучшиться, при условии, что новые штаммы не преподнесут никаких сюрпризов", – заметил министр.

По его словам, управлять ситуацией помогут быстрые тесты на антигены. "В феврале начнется программа тестирования, ее активное использование может оживить ситуацию для бизнеса, организаций и учебных заведений", – прибавил он.

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