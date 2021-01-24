"Жители нашей страны знают о мигрантах довольно мало". Мигранты в Литве. Знакомство

Сейчас в мире примерно 10% населения – это мигранты в первом поколении. И чуть ли не большая половина населения планеты - это потомки мигрантов во втором, третьем, четвертом поколениях. Существует даже Международный день мигранта, который отмечается 18 декабря.

В Литве тоже есть мигранты из других стран - люди, имеющие временный или постоянный вид на жительство. С недавних пор появилась даже Ассоциация Бизнес-Иммигрантов и Инвесторов.

Мы поговорили с Президентом этой Ассоциации Ромасом Стумбрисом.

— Как бы Вы сформулировали основную задачу ассоциации?

— Основная цель – сотрудничество мигрантов, граждан Литвы и органов власти с целью улучшения экономической ситуации в Литве, создание благоприятного климата для инвестиций, роста благосостояния жителей и построения демократического государства, где всем жителям - и литовцам, и иммигрантам будет удобно жить.

Кроме этого, мы способствуем интеграции мигрантов в литовское общество, объединению сил бизнес-мигрантов для решения их общих и частных вопросов.

Я думаю, что в первую очередь, нам, литовцам и мигрантам, нужно познакомиться. Бизнес-мигрантов в Литве не так много. После ужесточения несколько лет назад миграционного законодательства многие бизнес-мигранты уехали, вынуждено уволили литовских сотрудников, перенесли свой бизнес в другие страны. Новые бизнес-мигранты приезжают сейчас мало, потому что инвестиционный климат не столь благоприятен, как был лет 5-10 назад.

Жители Литвы знают о мигрантах довольно мало. И если мы познакомимся ближе, то сможем лучше понять друг друга. Мы, литовцы, поймем нужды бизнес-мигрантов. А иностранцы лучше поймут наш менталитет, культуру, историю, обычаи.

— Как Вы думаете, почему бизнес-мигранты выбирают Литву?

Я думаю, что это как раз и выяснится в результате знакомства. По моим наблюдениям, бизнес-мигранты выбирают Литву как демократическую европейскую страну, как возможность стать европейцами. Ведь большинство из них уезжало из своих стран не столько в Литву, сколько в Европу. Приехали они в Литву, потому что Литва – это часть Европы.

И в первую очередь они уезжали из своих стран, потому что не разделяли политику этих стран: авторитаризм, нарушение прав человека. При этом многие из мигрантов были вполне успешны на своей родине. Но, по их словам, им стало "душно" от ограничения свобод, цензуры, исторических мифов, агрессивности государства к своим жителям или соседним странам.

— Насколько успешно, по Вашему мнению, бизнес-мигранты интегрируются в литовское общество?

— По разному. Людям старше 40 учить литовский язык, например, сложно, но они ищут другие точки соприкосновения, сотрудничества. А вот их дети уже успешнее интегрируются. Для многих из них литовский язык, по сути, становится родным. Некоторые бизнес-мигранты специально отдают своих детей в литовские школы с полным преподаванием на литовском языке.

Мои знакомые мигранты посещают народные праздники, участвуют в мероприятиях, устраиваемых муниципалитетами, изучают язык, историю Литвы. К сожалению, по их словам, книги, написанные литовскими историками на русском или английском языке найти довольно сложно. Но что-то они находят, чтобы лучше понять страну, в которую приехали, понять и ее жителей, понять наш литовский менталитет и ценности.

— Чем, на Ваш взгляд, приехавшие мигранты отличаются от граждан Литвы?

— Наверно, в основном тем, что у них больше проблем и сложностей, чем у нас, литовцев. Их жизнь регулируется дополнительными специальными законами, помимо общих законов для всех граждан Литвы. За ними довольно пристально приглядывает департамент миграции. Им трудно и из-за языкового барьера, и из-за иного, непривычного уклада и организации жизни. Но они стараются.

Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Трудности поджидают мигранта на каждом шагу. Начиная от банального незнания, где и что купить, как оплатить коммуналку, как устроить ребенка в кружки и секции, как обратиться в государственные службы, больницу, полицию. Как подтвердить диплом и квалификацию. Для них здесь все новое. Им приходиться начинать все фактически с нуля. Здесь все иначе, чем было в той стране, откуда они приехали. Но они стараются. И, как они мне говорили, мы, граждане Литвы, тоже часто им помогаем. Они очень благодарны литовцам за помощь.

— Если говорить про законодательный уровень, то чем можно было бы помочь мигрантам? Как сделать Литву привлекательной для иностранного бизнеса и инвесторов?

— В первую очередь желательно пойти по пути смягчения миграционного законодательства. Большинство жителей Литвы даже не догадывается, что бизнес-мигранты, по сути, платят в два-три раза больше налогов, чем аналогичный местный бизнес, и это не считая всевозможных дополнительных затрат на ведение дел и жизнь, от которых избавлены граждане Литвы.

Мягкое миграционное законодательство - верный способ привлечь в Литву больше инвестиций, предпринимателей, образованных и опытных людей.

Нужно сделать систему более гибкой, чтобы бумаги и искусственные барьеры не мешали людям.

Вторая проблема, которая волнует не только мигрантов, но и многих литовцев, - это проблема двойного гражданства.

Право второго гражданства - это плюс для потенциальных инвесторов при выборе страны для проживания, инвестирования, создания бизнеса.

Сейчас по закону, если мигрант просит о гражданстве Литвы, то он должен отказаться от своего прошлого гражданства.

Есть страны, например, Израиль, США, Италия, Мальта, где гражданству не придают столь сакрального значения и у человека может быть и два, и три гражданства разных стран.

Многие литовцы, которые имеют гражданство других стран, например, родившись и живя в Норвегии, Англии или США, тоже хотели бы иметь второе, литовское гражданство.

— Участвуют ли мигранты в жизни литовского общества?

— Как я уже говорил, многие мои знакомые посещают национальные, народные и государственные праздники и мероприятия. В некоторых случаях и сами мигранты выступают инициаторами праздников или новшеств для литовских жителей, организуя или участвуя в организации детских и подростковых праздников, украшении улиц и городов, принимая участие в работе муниципальных комиссий или прямо сейчас, в коронавирусную эпидемию, работая волонтерами.

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