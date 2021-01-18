Ответ полиции на появившийся в интернете ролик с песней полицейских о "косяке"

В социальных сетях распространяют видео, на котором видно, как люди в полицейской униформе поют песню о "косяках", которое вызвало волну возмущения.

На записи, распространяемой на платформе Tik Tok, которую просмотрели больше 30 000 человек, видно как молодые люди в полицейской униформе поют песню о "косяках". По видео видно, что экипаж с включенными огнями едет по вызову.

Звучит музыка, мужчины подпевают: "Ты сверни косяк, большой или маленький / Мне неважно, все равно действие то же / В голове шарики, а на сердце благодать / Быстрее сверни еще один, поскольку первого было мало".

Журналисты Delfi выяснили, что люди на видео - не полицейские, это актеры, снимавшиеся в массовке фильма Эмилиса Веливиса "Поколение злых", которые сняли это видео, когда ехали с одного места съемки на другое, а потом выложили его в интернет.

По словам представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса, это пример безответственного поведения создателей фильма.

"Я не очень могу что-то комментировать – это не полицейские. А если создатели фильма не способны гарантировать съемку только на месте съемочной площадки, а вместо этого используют оборудование для съемок на досуге, и не контролируют актеров, это недопустимое поведение", – сказал Delfi Матонис.

Несмотря на отрицательную оценку таких действий, никакие санкции актерам не грозят. "Если бы взяли полицейский автомобиль и выполняли функции, – сказал представитель полиции.

Команда Веливиса дала Delfi следующий комментарий.

"Мы узнали людей на видео, это участники сцены, которую снимали в октябре 2020 года в Плунге.

Для сцены поиска пропавшего человека нужно было много мужчин, которые могли бы сыграть полицейских. Поскольку тогда во многих городах, включая Плунге, уже свирепствовала пандемия, мы собирали для съемок людей из соседних городов, регистрировали их по интернету. С каждым было подписано соглашение, запрещающее использование материалов и их распространение в общественном пространстве, запрещалось самовольно покидать съемочную площадку но не запрещалось перемещение на территории, где велась съемка.

Мы предполагаем, что эти люди самовольно покинули съемочную площадку во время перерыва и сняли это видео, когда ехали на своем автомобиле, а потом вернулись. Мы сожалеем, что в ходе таких необдуманных действий были скомпрометированы стражи порядка, компания сожалеет в связи с создавшейся ситуацией", – сказали представители команды Веливиса.

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