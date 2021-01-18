Коронавирус унес жизнь медика из Паневежиса

COVID-19 унес жизнь еще одного медработника Паневежской больницы. 18 января утром представители больницы сообщили, что скончалась 49-летняя медсестра урологического отделения Бируте Малинаускайте, пишет Jūsų Panevėžys.

Пресс-секретарь больницы Витаутас Ряубишкис сказал, что медсестра болела коронавирусом, однако причина смерти – тяжелые сопутствующие заболевания.

Малинаускайте в 1993 г. окончила паневежскую медицинскую школу им. А.Домашявичюса и в том же году стала работать в Паневежской больнице.

Похороны Малинаускайте состоятся 18 января. Это уже четвертый медработник Паневежской больницы, скончавшийся от коронавируса.

10 января скончалась старшая медсестра урологического отделения Регина Гайжутене, перед Рождеством - медсестра кардиологического отделения Вилия Бределите, а в начале января умерла еще одна работница больницы.

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