В выходные в Литве из-за сильных морозов скончались 8 человек

За минувшие выходные в Литве сообщили о 8 случаях смерти от переохлаждения, сообщает Единый центр помощи.

Представитель ЕЦП Вилма Юозявичюте сказала, что о трех случаях сообщили в субботу: в Вильнюсе нашли тела двух замерзших бездомных, а в Вильнюсском районе, в Майшяголе соседи нашли тело жившего неподалеку мужчины.

В воскресенье сообщили о 5 случаях смерти от переохлаждения: в Аникщяй, Мариямполе, Игналинском, Радвилишкском районах нашли тела мужчин, а в Биржайском районе в нетопленном доме обнаружили тело женщины. Полиция выясняет обстоятельства смерти этих людей.

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Всего за выходные поступило больше 30 сообщений о замерзающих людях: в субботу 13, в воскресенье – 24.

По данным ЕЦП, немало людей сообщали о бездомных и пьяных людях на улице – боялись, что они могут пострадать. Полиция нескольким людям оказала социальную помощь – доставила в ночлежный дом. Некоторые люди от такой помощи отказались.

Большая часть замерзших - мужчины, многие из них были пьяны.

"В воскресенье скорую вызвали мужчине, который в мороз в одних носках прошел 3-4 км и отморозил себе ступни", – рассказала Юозявичюте.

У большинства людей с симптомами обморожения отморожены кисти рук, ступни или пальцы ног или рук.

В выходные в Литве было очень холодно: по ночам было больше 20 градусов мороза. По данным гидрометеорологической службы, холода скоро отступят, но еще пару дней будут держаться сильные морозы.

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