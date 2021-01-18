Количество новых случаев заболевания за последние сутки: 476
Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 167 992
Количество смертей от Covid-19 за последние сутки: 21
Общее количество смертей от Covid-19: 2469
За минувшие сутки выздоровели: 52
Всего выздоровели: 104 297
Еще болеют: 60 014
За минувшие сутки проверено: 3583 теста
Всего с начала пандемии проверено: 1 810 382
В Литве от SARS-CoV-2 привили: 47 498 человек
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!