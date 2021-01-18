Коронавирус в Литве: 476 новых случаев, 21 человек умер

ru.DELFI.lt

Foto: Zuma Press / Scanpix

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 476 новых случаев COVID-19 и 21 смерть.

Количество новых случаев заболевания за последние сутки: 476 Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 167 992 Количество смертей от Covid-19 за последние сутки: 21 Общее количество смертей от Covid-19: 2469 За минувшие сутки выздоровели: 52 Всего выздоровели: 104 297 Еще болеют: 60 014 За минувшие сутки проверено: 3583 теста Всего с начала пандемии проверено: 1 810 382 В Литве от SARS-CoV-2 привили: 47 498 человек Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: