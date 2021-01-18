Погода на неделю: после сильных холодов придет резкое потепление

В Литве стоят холода, однако после них синоптики прогнозируют резкое потепление.

В понедельник в зону высокого давления над Литвой вторгнутся облака. На западе страны прогнозируют снег. На востоке по-прежнему будет ясно и солнечно. У моря ожидается порывистый южный, юго-восточный ветер. Днем будет 10-15 на западе 6–9 градусов тепла.

Во вторник облака окажутся в центральной части Литвы. В большей части районов пройдет снег. Усилится ветер. Ночью на востоке будет 17–22, на западе – до 11–16 градусов мороза, днем будет 5–10, на юго-востоке 15 градусов мороза.

В ночь на среду холода отступят. На большей части территории Литвы выпадет небольшой снег. Будет дуть порывистый юго-восточный ветер. Днем будет 11–16, на западе 5-10 градусов мороза.

В среду днем над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт - значительно потеплеет, погода будет неприятной. На западе пойдет мокрый снег, у моря возможен дождь. Местами ожидается дождь при отрицательной температуре. Вечером температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг тепло и смешанные осадки уменьшат толщину снежного покрова. Будет дуть порывистый ветер. Днем воздух прогреется до 1-5 градусов тепла.

В пятницу осадки прекратятся. Прогнозируют гололед. Ночью и утром будет около 0, днем 1-4 градуса тепла.

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