Привитая второй дозой вакцины от COVID-19 медик: побочных эффектов не ощутила

В воскресенье началась повторная вакцинация от COVID-19 тех лиц, которые были привиты первыми вакцинами против этого заболевания в конце прошлого года.

Вильнюсские клиники Сантарос сообщили, что медики, которым была сделана прививка 27 декабря, будут вакцинированы в воскресенье. Затем было объявлено, что их - 745 человек.

В клиниках Каунаса повторная вакцинация также началась в воскресенье и будет продолжена в другие дни для тех сотрудников, у которых уже прошло три недели после первой прививки.

В воскресенье в клиниках Каунаса привили 330 сотрудников, сообщили там.

Глава службы координации амбулаторных услуг Каунасских клиник Шарунас Мачинскас утверждает, что 4 675 сотрудников Каунасских клиник были привиты первой дозой вакцины COVID-19. Второй дозой будет привито то же количество врачей, кроме тех, кто заразился COVID-19 после первой вакцинации.

"Те работники, у которых после первой дозы вакцины была диагностирована инфекция COVID-19, сейчас не будут вакцинированы. Повторная вакцинация откладывается и будет назначена через 90 дней после обнаружения инфекции COVID-19. После первой вакцинации COVID-19 заразились 7 сотрудников Каунасских клиник", - говорит Ш. Мачинскас.

Второй дозой вакцины COVID-19 также привили медсестру-администратора Второго отделения COVID-19 Каунасской клиники Йоланту Литвинене, которая 27 декабря стала первым вакцинированным медицинским работником в Каунасе. "После вакцинации я чувствую себя хорошо и сделала все, что могла. После первой дозы вакцины COVID-19 я не ощутила побочных эффектов, только небольшую боль в месте укола", - говорит Й. Литвинене.

По словам Ш. Мачинскаса, повторная вакцинация проводится так же, как и первая. "Те медицинские работники, которые были вакцинированы первыми, приглашаются на вторую прививку от COVID-19 после проверки на коронавирус и также выясняется, есть ли другие признаки острой респираторной инфекции верхних дыхательных путей", - объясняет Ш. Мачинскас.

Вакцинация в клиниках Каунаса проводится в порядке, утвержденном министром здравоохранения. Прививают, в первую очередь, тех работников, которые подвергаются наибольшему риску заражения COVID-19.

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