Самая холодная ночь этой зимы: местами температура опустилась ниже -27 градусов

Прошлая ночь была самой холодной в Литве этой зимой. По данным meteo.lt, холоднее всего было в Шедуве (-27,5), Кибартай (-27,3), Укмерге (-26,9) и Биржай (-25,7). Теплее всего - в Тельшяй (-20,4) и на побережье: в Клайпеде -20,5, в Ниде -18,5.

По данным meteo.lt, 17 января 1940 года в Вильнюсе был установлен рекорд: тогда похолодало до -37,2 градусов.

В воскресенье вблизи Литвы появятся зоны повышенного давления. Порадует солнце, сильного снега не ожидается. После холодной ночи днем ​​самая высокая температура во многих местах достигнет 15-17 градусов мороза, в западных районах холода будут несколько мягче, а у моря достигнет температура опустится до 9-11 градусов.

В ночь на понедельник по-прежнему будет преобладать сухая, спокойная, но холодная погода. Температура опустится до 16-21, в южных районах местами даже до 24 градусов ниже нуля. У моря холод будет мягче - 12-14 градусов мороза.

В понедельник облачность увеличится, местами пойдет снег. Ветер будет дуть с юга, юго-запада, но останется слабым.

Во вторник снега будет немного, не так холодно, но ожидается сильный южный, юго-восточный ветер.

С понедельника ожидается, что холода начнут уходить на юг и юго-восток, но в первую очередь это почувствуют северные балтийские соседи (Финляндия, Эстония и Латвия).

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