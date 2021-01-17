Ужасная трагедия: двадцатилетний парень насмерть переехал лежавшего на дороге подростка

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В воскресенье вечером, около 0.40, на трассе Таураге-Жигайчяй-Вайнутас, автомобиль Audi A6, за рулем которого был двадцатилетний парень, переехал шестнадцатилетнего подростка, лежавшего на дороге.

По данным Департамента полиции, лежащий на дороге несовершеннолетний (2004 года рождения) скончался на месте. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!