В Вильнюсе обнаружили первую жертву наступивших холодов

ru.DELFI.lt

16 января вечером, в 20 ч., в Вильнюсе, на ул. Аграсту, около трансформаторной будки было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, мужчина замерз.

Тело обнаружил прохожий. Предполагают, что замерзший был бездомным. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!