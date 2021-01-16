На литовском взморье выпал снег, полицейские дежурили в дюнах

В субботу клайпедчане радовались необычной зимней погоде – ночью выпал снег, побережье, деревья и леса укрыло снежное покрывало, день выдался ясный и солнечный.

На улице было -10 градусов, но это не испугало жителей Клайпеды и они отправились на природу: на ул. Херкаус Манто ведущей к морю, стояли заторы, а около побережья дежурила полиция.

Одни просто гуляли, другие ходили с палками для ходьбы или на лыжах, а дети катались с дюн на санках или ледянках.

"Погода сказочная. Как тут будешь сидеть дома? Я сегодня по лесам и у моря планирую пройти 10 км. Уже с утра в I и II Мелнраге дежурила полиция и просила людей не толпиться и надевать маски", – сказала клайпедчанка Йоланта.

Журналист сам видел полицейских в Гируляй. Представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене сказала журналистам, что цель таких рейдов - напомнить жителям о необходимости соблюдать действующие правила.

"Мы призываем жителей не толпиться у одной горки и в таких местах, где много людей. Можно в пределах муниципалитета найти место, где немноголюдно. Я предлагаю людям подумать, стоит ли вообще выходить из дома, безопасно ли это, не нанесет ли вреда им самим и их близким", – сказала она журналистам несколько дней назад.

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