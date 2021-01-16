Студеная погода жителей не напугала: семьи с детьми собрались на горках

В субботу фотограф Delfi сделал снимки, которые свидетельствуют о том, что холода жителей столицы Литвы не напугали - семьи с детьми собрались на горках и радовались зиме.

Людей на горках в субботу было намного меньше, чем в минувшие выходные. Вероятно, причина - холодная погода. Если на прошлой неделе из-за огромного количества людей дистанцию было сложно соблюдать, то в эту субботу это правило было вполне выполнимым.

Полиция на этой неделе предупреждала, что будет контролировать места собрания людей.

Однако фотограф Delfi не встретил полицейских ни на горе Тауро, ни на горке в районе Жверинас около парка Вингис, ни в Старом городе у Миссионерских садов.

Правда, они здесь были не нужны: людей было немного, никто не кучковался. Видно, что люди соблюдали необходимую дистанцию.

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