Профессор Касюлявичюс: карантинные ограничения нужны хотя бы до середины апреля

Врач, профессор медицины Витаутас Касюлявичюс в субботу в фейсбуке поделился своими рассуждениями об управлении коронавирусом в Литве. По его словам, карантин нужен хотя бы до середины апреля.

"Причины и последствия. Ниже есть графики с заболеваемостью в 4 странах (Ирландия, Великобритания, Чехия и Литва), где свирепствуют разные штаммы SARS-CoV-2, однако сценарии очень схожие и лекарства те же.

Koronaviruso kreivė Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Мы ослабляем ограничения и получаем скачок заболеваний. Новые штаммы распространяются быстрее, поэтому ограничить распространение стоит больше усилий. Мы ограничиваем перемещение, меньше встречаемся - количество случаев сокращается, бывает меньше смертей, нет нагрузки на систему здравоохранения. Это показали данные Великобритании и Ирландии: правительства снова ввели ограничения, люди реже встречаются, ситуация стабилизируется", - писал профессор.

Koronaviruso kreivė Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Он предложил обратить внимание на то, что, несмотря на ограничения, промышленность работает, компании, создающие бесконтактные услуги, работают, потребление электроэнергии снизилось минимально, а там, где постоянно встречаются на работе те же люди, работодатели разделили потоки, смены, обеспечили минимальный контакт, обеспечили работников средствами защиты и тестируют их, там вспышки бывают минимальными.

"Регулярное тестирование, быстрое выявление больных и их изоляция также могут снижать распространение болезни. Если проводить регулярное тестирование, можно было бы открыть сектор услуг. Но без быстрых тестов на антигены и автоматизированных линий тестирования PGR в Литве такое тестирование сложно представить. Ничего из этого у нас сейчас нет", - писал Касюлявичюс.

Он прибавил, что карантин надо продлить до середины апреля.

"Сегодня у нас есть лишь одно эффективное средство - ограничения, они действуют, как минимум до середины апреля, когда УФ-индекс и повышение температуры начнет тормозить распространение инфекции. Кроме того, до середины апреля вакцинируют самых уязвимых жителей. Тогда можно уже говорить о послаблениях", - сказал Касюлявичюс.

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