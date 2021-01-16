Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что создал рабочую группу, которая будет решать можно ли расширить так называемые "черные списки", т.е. списки невъездных лиц.

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«Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву», — признался артист.

Он отметил, что ничего не потеряет, кроме «того самого потрясающего ощущения», что он не сможет выступить перед людьми, которые его ждут.

Организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса концертов Киркорова и Шуфутинского в Литве ранее получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов.

В конце ноября года была выделена субсидия на сумму почти 13,7 тыс. евро компании Bravo events, которая понесла убытки из-за отмены концертов Ф. Киркорова. Субсидия в размере почти 17 тыс. была выделена и компании Mon voyage, которая понесла убытки из-за несостоявшихся концертов М. Шуфутинского.

Минкульт попросил предоставить подробную информацию о всем ходе выполнения программы субсидирования. Возмущение тем, что субсидии были выделены организаторам концертов Ф. Киркорова и М. Шуфутинского, в четверг выразил общественный деятель и шоумен Андрюс Тапинас.

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