Шуфутинский о возможном запрете въезда в Литву: "Это, конечно, обидные вещи"

Российский певец Михаил Шуфутинский счел обидным заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсберги о возможности запрета въезда в страну ему и его коллеге Филлипу Киркорову. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что создал рабочую группу, которая будет решать можно ли расширить так называемые "черные списки", т.е. списки невъездных лиц.

«Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву», — признался артист.

Он отметил, что ничего не потеряет, кроме «того самого потрясающего ощущения», что он не сможет выступить перед людьми, которые его ждут.

Организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса концертов Киркорова и Шуфутинского в Литве ранее получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов.

В конце ноября года была выделена субсидия на сумму почти 13,7 тыс. евро компании Bravo events, которая понесла убытки из-за отмены концертов Ф. Киркорова. Субсидия в размере почти 17 тыс. была выделена и компании Mon voyage, которая понесла убытки из-за несостоявшихся концертов М. Шуфутинского.

Минкульт попросил предоставить подробную информацию о всем ходе выполнения программы субсидирования. Возмущение тем, что субсидии были выделены организаторам концертов Ф. Киркорова и М. Шуфутинского, в четверг выразил общественный деятель и шоумен Андрюс Тапинас.

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