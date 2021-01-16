Полиция Литвы предупреждает об ужесточенном контроле: на этот раз будут проверять не только дороги между муниципалитетами

В эти выходные полиция Литвы намерена интенсивнее контролировать движение между муниципалитетами и больше внимания уделять местам скопления людей.

"Мы будем работать интенсивно. На дорогах будут как стационарные, так и мобильные посты, также внимание будем уделять местам скопления людей", – сказал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.

Он прибавил, что стационарных постов на дорогах будет немного больше, чем в рабочие дни.

Пожела сказал, что будет ограничен доступ к тем местам, где люди проводят время в зимний период.

"Там, где возможно ограничивать проезд транспорта, если мы увидим, что автомобилей слишком много на стоянках и рядом с этими местами, ради безопасности людей и для контроля за выполнением действующих требований, проезд к этим местам ограничим", – сказал глава полиции.

По его словам, стражи порядка будут реагировать на информацию о скоплении людей на "частных территориях", на шум в домах и квартирах.

"Работает немало стражей порядка, это основные вызовы, которые ждут в выходные дни", – сказал Пожела.

В выходные местами температура опустится до -20 градусов, в большинстве мест будет 10-15 градусов мороза. По словам Пожелы, это может помочь полицейским - на улице будет меньше людей, но на морозе будет сложнее контролировать движение.

"С одной стороны холод может быть нашим союзником, не будет много людей на горках и на дорогах", – сказал комиссар.

"С другой стороны, это неприятно, так как полицейские стационарных постов работают на улице. Это вызов - ведь форма, обувь у полицейских определенного образца, это вызов для здоровья стражей порядка, поскольку есть не только COVID-19, но и простудные заболевания", – прибавил он.

По данным полиции, коронавирусом болеют 144 полицейских, еще 69 находятся в изоляции.

Контроль на дорогах Литвы проводят с середины декабря 2020 года. Ограничения действуют до 31 января.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!