В Литве прогнозируют сильную стужу, на что обратить внимание

В ближайшие дни в Литве будет холодно. Синоптики прогнозируют, очень низкие температуры, такая погода опасна, если не проявлять осторожность. Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас сказал в передаче "День на Delfi", что у пожарных работы в такое время прибавляется.

"Холода приносят разные проблемы. В такое время случаются разные ДТП, несчастные случаи на льду - люди ловят рыбу, катаются на коньках. Иногда они проваливаются под лед, тогда пожарным приходится их спасать. Другая проблема - учащаются пожары из-за неправильно оборудованных дымоходов. В холодное время года пожары происходят в 4 раза чаще, чем обычно", – сказал собеседник.

"Лучше всего без дела не ходить по замершим водоемам, а если рыбак идет рыбачить, он всегда несет с собой ледобур. С его помощью стоит измерить толщину льда у берега. Одного человека выдерживает лед толщиной 7 см. Если идет группа людей, лед не должен быть тоньше 12 см", – сказал собеседник.

"Поскольку этой зимой выпало немало снега, нам звонили из-за поломанных деревьев, сучьев. Ветки деревьев не выдерживают тяжести снега, падают на автомобили. Не стоит ставить авто под деревьями", – сказал специалист.

"Если вы находитесь на льду, избегайте тех мест, где в водоем втекают ручьи и речки. Если у вас дома печь, старайтесь не перегревать ее, следите за электропроводкой", – советует собеседник.

"Конечно, пожарные-спасатели ко всему готовятся заранее, работа на пожарище в такой мороз гораздо сложнее, ведь используют воду, а она быстрее замерзает", – сказал специалист.

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