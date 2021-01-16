Список пораженных стран в Литве не меняется: кому нужна изоляция

В Литве на следующей неделе не меняется список пораженных коронавирусом (COVID-19) стран. В списке остаются Лихтенштейн, Швейцария и третьи страны. Приезжие из этих стран в Литве должны изолироваться на 10 дней или сдать тест на коронавирус и получить отрицательный ответ.

Из-за новых штаммов более жесткие требования ждут приезжих из Великобритании, Северной Ирландии и из ЮАР. Приезжие из этих стран не только должны сдать тест на ковид, но и изолироваться на 14 дней независимо от его результата. Исключение касается представителей некоторых профессий (медработников, работников в сфере ИТ и связи, инженеров, работников транспортного сектора), они должны сдать тест и в случае отрицательного результата могут не изолироваться.

Эти люди могут покидать место изоляции только для получения необходимой медпомощи или сдачи теста на коронавирус. С разрешением НЦОЗ они могут поехать на похороны, изменить место изоляции или поехать в врачам.

Приезжие, которые должны сдать тест, должны предъявить в Литве результат, полученный не позже 48 ч. до прибытия или в течение 24 ч. зарегистрироваться на сдачу теста в Литве. Для бесплатного анализа можно регистрироваться по номеру 1808 или на сайте Горячей линии. Исследование можно пройти за деньги в частной лаборатории.

С учетом количества больных страны делят на 4 зоны: зеленую, желтую, красную или серую. Поскольку Литва находится в красной зоне, пораженными у нас считаются страны из серой зоны. В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней сделали 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей.

Кроме того, в эту зону всходят все третьи страны. Лица, приезжающие из стран серой зоны, должны провести 10 дней в изоляции или должны сдать тест в Литве и получить отрицательный результат. Изолироваться придется до получения результата теста.

Приезжие из третьих стран должны изолироваться или сдавать тест в Литве. Но даже если тест будет отрицательным, им рекомендуют провести в изоляции 10 дней или ограничить число контактов, не посещать места массового скопления людей. Минздрав Литвы отмечает, что пассажиры международных маршрутов всех видов транспорта обязаны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) на сайте (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой предъявить полученный код (QR), приехавшие на своем транспорте должны не позже чем в течение 12 часов зарегистрироваться в НЦОЗ (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

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