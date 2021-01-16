Когда изменятся действующие в Литве ограничения: серьезные послабления предлагают отложить до февраля

Статистические данные по коронавирусу в Литве меняются медленно, но они становятся позитивнее. Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас в передаче на Žinių radijаs сказал, что о смягчении карантина можно говорить только в феврале. Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене сказала, что в ближайшее время перемен не будет.

Эксперт сказал, что можно думать о смягчении карантина, но не об ослаблении конкретных мер.

"Я думаю, что надо об этом думать. Совет экспертов подготовил план сценария, чтобы мы представили себе, чего можно ждать. Об этом постоянно говорят. Вопрос в том, удастся ли нам дойти до этапа, когда будем смягчать ограничения. Думаю, что нет", – считает профессор.

"Точка разворота красивая. Перед Рождеством было почти 4000 случая в день, количество положительных тестов составило почти 25%. Сейчас это меньше 15%. У нас меньше 1500 случаев. Цифры впечатляют, это хорошая новость", – сказал собеседник.

Немного лучше ситуация сейчас и в больницах, но для послаблений еще не время, считает профессор.

Он напомнил, что в сентябре новых случаев было меньше 100.

"Сейчас уже ситуация лучше, чем была, тенденции обнадеживает. Но в целом ситуация довольно плохая, о существенных послаблениях говорить рано", – сказал Станкунас.

Напомним, что в Литве до 31 января продлили ограничения движения. Их обещают пересмотреть 17 января. Станкунас отметил, что эта мера действенна.

"Проблема - наши контакты и встречи между людьми. Поэтому их важно ограничивать", – напомнил он.

Возможно, правительство Литвы обсудит действующие ограничения. Станкунас сказал, что некоторые меры подкорректируют "в ближайшее время".

"Речь идет о том, где меньше всего риска, о том, что необходимо. Надо, чтобы люди общались, мы уже представляли идею пузырей взаимной поддержки. Ведь на самом деле есть одинокие люди", – сказал он.

На вопрос, появятся ли эти перемены с февраля, он сказал, что, возможно, даже раньше.

"Но о серьезных послаблениях мы не говорим, их надо отложить до февраля", – сказал Станкунас.

Гудлявичене поддержала позицию Станкунаса о том, что о послаблениях говорить рано.

"Обсудят дальнейшие планы в связи с условиями карантина. Можно вводить послабления или нет. Но пока улучшение незначительное. (…) С понедельника ситуация вряд ли изменится", – сказала она.

По ее словам, приоритет сейчас - учебные заведения.

"Не могу отрицать, что сейчас приоритет - учебные заведения. Об этом сейчас говорят. Поскольку эта группа сейчас пострадала больше других. Образование - приоритет в настоящее время", – сказала Гудлявичене.

Станкунас сказал, что не британский, а южноафриканский штамм сейчас вызывает больше всего опасений.

Вирусолог Кембриджского университета Ингрида Олендрайте сказала: "Хорошо, что уже есть вакцина. Часть людей мы сможем вакцинировать до прихода новых штаммов. Это немного успокаивает, однако, вероятно, в ближайшие месяцы количество заболеваний вырастет".

"Надо понимать, что чем больше людей заболевает, тем больше умирает", – сказала вирусолог. "Если вирус будет быстрее распространяться, то будет больше нагружена система здравоохранения", – сказала она, заметив, что в мире зафиксировано больше 800 мутаций.

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