Приоритетными при вакцинации от COVID-19 будут группы военных и спортсменов

Приоритетными при вакцинации от COVID-19 будут также группы военнослужащих, направляемых в международные миссии, и спортсменов олимпийских и паралимпийских сборных.

В пятницу правительство одобрило такое предложение Министерства здравоохранения.

Как сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис, приоритеты корректируются с учетом просьб Министерства обороны и Национальной спортивной ассоциации. По словам министра, это одобрил и заседавший в среду Экспертный совет при правительстве, отметивший, что по этим группам нужны "не какие-то эпидемиологические, а политические решения".

По словам А. Дулькиса, в обоих случаях речь идет "о нескольких сотнях человек".

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