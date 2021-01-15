Советник президента: возвращаемся к идее о выработке долгосрочной стратегии по Беларуси

Координационный совет по внешней политике (КСВП) Литвы предлагает вернуться к идее выработать долгосрочную стратегию Литвы в отношении Беларуси, говорит главный советник президента Гитанаса Науседы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите.

"Углубленная дискуссия была по вопросу Беларуси, долгосрочные интересы Литвы в отношениях с этой страной для нас очень важны. Эксперты во время дискуссии поделились своими представлениями, все пришли к единому мнению, что поддержка гражданского общества Беларуси, демократических процессох очень важны, мы вернулись к мысли о том, что следует выработать долгосрочную стратегию Литвы по белорусскому вопросу", - сказала после встречи А. Скайсгирите.

По словам советника президента, на встрече также обсуждался вопрос о Белорусской АЭС (БелАЭС), советник подчеркнула, что "безопасность БелАЭС стала головной болью не только для Литвы, это общеевропейский вопрос".

"Все руководители Евросоюза (ЕС) согласны с тем, что Еврокомиссии (ЕК) опять же следовало бы учитывать правовые аспекты, как не допустить белорусское электричество на рынок ЕС. Если Литва его не пропустит, это не значит, что оно не попадет через другие страны. Здесь нам нужно обеспечить, чтобы было найдено какое-то решение в масштабе ЕС, мы надеемся, что в ближайшее время ЕК представит свои параметры анализа и предложения, что можно сделать по этому вопросу", - сказала А. Скайсгирите.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отметил, что как только позволят обстоятельства, он поедет в Латвию, чтобы продолжить переговоры о трехсторонней методике торговли электроэнергией с Россией в контексте того, что Литва намерена полностью блокировать энергию с БелАЭС. Литва единственная из стран Балтии пока не утвердила новую методику торговли с третьими странами, так как она не предотвращает торговлю белорусской элекроэнергией.

"Наша позиция вполне понятна, договоренности о методике нет, сейчас у нас есть приглашение и от премьера Латвии, и от министра - встретиться при первой возможности, когда позволит ситуация (...) и я думаю, что во время первых встреч будет заложена основа для дальнейших переговоров", - сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, "возможно, бывшее правительство до конца не передало месседж о том, что мы трактуем, что это не конец, что договореннотси о методике нет".

"Мы подчеркиваем, что методика является одним из существенных и стратегических моментов, по которым у нас должно быть соглашение, инфраструктура Литвы не должна использоваться для продажи электроэнергии с БелАЭС", - отметил Г. Ландсбергис.

В президентском офисе в пятницу по инициативе президента Г. Науседы собрался КСВП - обсуждались формирование и план реализации внешней политики Литвы, основанной на консенсусе.

По словам А. Скайсгирите, такой формат был инициирован потому, что "президент Г. Науседа стремится проводить отстаивающую интересы Литвы внешнюю политику, которая опиралась бы на национальный консенсус".

С этой целью он предлагает улучшить координацию министерств и ведомств, действующих в области внешней политики, их совместную работу. В этой связи он созвал неформальный КСВП, в рамках которого проходят дискуссии и политиков, и экспертов по вопросам внешней политики", - отметила советник.

На первом заседании основное внимание было посвящено ситуации в Беларуси, а также обсуждалась повестка дня национальной безопасности, НАТО, ЕС, программы "Восточное партнерство" в этом году, программа управления угрозами, связанными с БелАЭС, сообщает президентский офис.

Такие встречи планируется проводить по мере необходимости и с учетом внешнеполитических приоритетов.

В онлайн-заседании также участвовали спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, премьер Ингрида Шимонте, глава МИД Г. Ландсбергис, глава Комитета по иностранных делам Сейма Жигимантас Павилёнис, глава Комитета по европейским делам Сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене.

В дискуссии участвовали эксперты по политике стран Восточной Европы: директор Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла, директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Маргарита Шешельгите, декан Факультета политических наук и дипломатии Университета им. Витаутаса Великого Шарунас Лекис.

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