После праздничной напряженки курьерские компании увольняют лишних работников

В предпраздничный период в Литве значительно выросли объемы торговли в интернете, поэтому курьерские компании нанимали дополнительных работников. Праздничный период прошел, поэтому часть компаний не видит необходимости в сохранении такого большого штата сотрудников.

По данным компании Rekvizitai.lt, 29 декабря в компании Omniva LT было 423 а 13 января уже всего 325 работников. По данным представителя компании Omniva LT Гедре Вайтекунайте, в начале декабря в компании временно трудоустроили 215 человек.

"Эти люди помогли нам доставить в 2,4 раза больше посылок, чем в праздничный период 2019 г. Этих людей нанимали на определенный срок", – отметила представитель Omniva LT. После праздников этих временных работников уволили, правда, не всех, 30% (65) остались.

Компания Venipak в начале года также уволила часть курьеров. Представитель компании Аста Раудонене отметила, что в праздничный период компания трудоустроила 200 человек. 2/3 из них уволили, остальные остались работать в компании.

В компании DPD количество работников осталось стабильным. По данным на 15 декабря в компании работали 328 человек, а 13 января – 332. Представитель компании Томас Вайшвила сказал, что большая часть нанятых дополнительно работников работает и сейчас, поскольку количество посылок остается большим и сейчас.

Он сказал, что уволят ли дополнительно нанятых курьеров, зависит от объемов работы.

Lietuvos paštas в праздники также укрепила свои мощности, однако потом временные курьеры были уволены. По данным Rekvizitai.lt, в компании в конце декабря работали 4304, а 13 января – 4276 человек. В ноябре-декабре компания наняла дополнительно 150 курьеров. Около 60 из них работают и сейчас.

Компания Rimi дополнительно трудоустроила 100 человек - это были не только курьеры, но и упаковщики товаров в Rimi.lt. Часть работников компания арендовала у компаний, занимающихся арендой работников. Около 70-80% этих работников остались в компании и работают сейчас.

В компании Pigu.lt количество работников в 2020 г. удвоилось. Представитель компании Юрате Балзере сказала, что в праздники временных работников у них было больше 130, некоторые из них будут работать до конца января. 66 человек перевели на постоянную работу.

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