Литовский депутат о приезде распространяющих пропаганду иностранных исполнителей: надо запрещать и создать единую систему

После того как стало известно, что компании, планировавшие концерты Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве, получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что создал рабочую группу, которая будет решать можно ли расширить так называемые "черные списки", т.е. списки невъездных лиц.

Председатель парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис считает, что необходимо запретить в Литву въезд людей, использующих мягкие меры пропаганды, а для этого надо создать единую межведомственную систему.

"Такие обсуждения есть. Вчера в министерстве мы создали группу людей, которые оценят такие возможности с юридической точки зрения. Посмотрим, какие будут выводы", – сказал Ландсбергис.

По его словам, для такого решения нужно юридическое основание.

"Несмотря на то, что музыкальные пристрастия могут быть разными, мы должны видеть ясное юридическое основание, в соответствии с которым людей рекомендуют внести в список невъездных на территорию тех или иных стран", – сказал министр.

Он отметил, что списки невъездные должны регулярно обновлять, дополняя участников репрессии в Беларуси.

"Людей, которые напрямую участвуют в подавлении протестов, также надо вносить в "черные списки". (...) Этот процесс не должен останавливаться", – заметил Ландсбергис.

Павилёнис в свою очередь сказал, что исполнителям, которые в своем творчестве используют мягкую пропаганду, надо запретить приезд в Литву.

"Лично я считаю, так. До жесткой силы мы, я надеюсь, не дойдем, но мягкая угроза есть, мы должны на это реагировать", – сказал депутат.

Он напомнил, что в прошлом парламенте вместе с коллегой Лауринасом Кащюнасом он предлагал правительству расширить критерии, по которым человеку можно запретить въезд в Литву.

"Нам тогда не удалось убедить правительство. По моим сведениям, мы об этом говорили с Лауринасом, в ближайшее время состоится заседание парламентского комитета по нацбезопасности и обороне вместе с Комитетом по культуре, я приму в нем участие. Мы серьезно обсудим это со всеми ведомствами, обсудим создание системы, чтобы не пришлось реагировать на каждый отдельный случай, это поможет ведомствам, которые не сталкиваются с геополитическими угрозами, избежать подобных ошибок в будущем", – сказал депутат.

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