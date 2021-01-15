Первый месяц работы нового правительства Литвы: в центре внимания СМИ – министр здравоохранения

За первый месяц работы нового правительства Литвы в центре внимания СМИ был министр здравоохранения Арунас Дулькис, а меньше всего фигурировал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Об этом свидетельствует статистические данные, которые агентство BNS получило от компании мониторинга и исследований СМИ Mediaskopas.

Правительство под руководством премьер-министра Ингриды Шимоните дало присягу 11 декабря.

С этого дня до полудня четверга министр А. Дулькис упоминался более чем в пяти тысячах сообщений СМИ.

На втором месте оказалась министр внутренних дел Агне Билотайте, которая получила в три раза меньше внимания.

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В первую пятерку также попали министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр экономики Аушрине Армонайте, министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Наименьшим вниманием СМИ пока пользовались министр энергетики Дайнюс Крейвис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас и министр культуры Симонас Кайрис.

Руководитель по вопросам анализа и решений, связанных с данными, компании Mediaskopas Вилуне Кайрене сказала BNS, что в СМИ в этот период доминировала тема коронавируса, поэтому под увеличительным стеклом оказались министры, непосредственно связанные с контролем над пандемией.

В ходе исследования анализировались 850 источников СМИ в Литве – национальная и региональная пресса, сообщения в интернете и агентствах новостей, новости по радио и телевидению, публицистические ТВ-программы.

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Количество упоминаний в СМИ с 11 декабря по 14 января:

Министр здравоохранения - 5019

Глава МВД - 1652

Глава МИД - 1541

Министр экономики - 1324

Министр окружающей среды - 1113

Министр социальной защиты и труда - 1003

Министр финансов - 693

Министр образования, науки и спорта - 587

Министр транспорта и связи - 570

Министр юстиции - 566

Министр обороны - 554

Министр культуры - 449

Министр сельского хозяйства - 409

Министр энергетики - 315

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