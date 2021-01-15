Профессор о заболевших после прививки врачах: после первой дозы вероятность заражения снижается на 20%

В четверг в Литве сообщили о том, что 79 врачей Сантаришкской клиники заболели коронавирусом уже после первой дозы вакцины. Профессор инфекционного отделения клиники Лигита Янчорене рассказала о причине. Она пояснила, как появляется иммунитет после вакцинации.

Профессор Янчорене сказала, что опасность заражения снижается через 12 дней после первой дозы вакцины.

"Надо сказать, что это не связано с вакцинацией, возможно, людей привили, когда они уже были носителями вируса. Если взглянуть на исследования, которые представлены при регистрации вакцины, там ясно сказано, что после первой дозы спустя 12 дней опасность заражения снижается где-то на 20%", – сказала она.

Устойчивость в 95% появляется только через 7 дней после второй прививки.

"Иными словами, в 80% случаев уже нет риска заболевания людей, которых привили этой вакциной. Но 95% эффективность появляется после второй прививки, через 7 дней. Вторую прививку делают через 3 недели после первой, тогда риск заражения всего 5%", – сказала Янчорене.

Она сказала, что после первой прививки можно заразиться, например, бессимптомной формой.

"Поскольку прививали врачей, а их тестируют через 7–10 или 14 дней. Большая часть этих людей прошла профилактическую проверку. Так мы обнаружили, что они заражены", – сказала она.

По словам Янчорене, врачей, которых привили первой дозой, а потом у них установили вирус, будут проверять на антитела, после этого решат, надо ли их прививать второй дозой.

В Сантаришкской клинике привиты 4500 из 6000. В пятницу планируется завершить процесс вакцинации врачей первой дозой. По данным больницы, COVID–19 сейчас болеют 152 врача.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты COVID–19 31 500 человек.

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