BioNTech и Pfizer наполовину сократили количество доз вакцины на 4 недели

Производители вакцины от COVID-19 – компании BioNTech и Pfizer - наполовину сократили количество доз вакцин, которые планировалось поставить в ближайшие четыре недели.

Как сообщили BNS в министерстве, в данный момент специалисты подсчитывают требующееся количество препарата для второй вакцинации для тех лиц, которые уже получили первую дозу.

"Позаботимся о том, чтобы препарата хватило на вакцинацию граждан второй дозой", – сообщили в министерстве.

Приоритеты в очереди на прививку меняться на будут, а вакцинация и далее будет идти, как планировалось, просто дольше, чем ожидалось.

По данным министерства, планирующиеся к поставке количество сокращается для всех стран Евросоюза.

Как утверждает производитель вакцины, производственные линии перепрограммируются, авторизируются новые производственные мощности.

Министерство отмечает, что представитель вакцины BioNTech и Pfizer заверяет, что позднее количество поставляемых доз будет расти. Информацию о точном количестве поставляемых вакцин производитель представит в ближайшее время.

Общее количество вакцин BioNTech и Pfizer, заказанных Литвой, составляет 3,1 млн. и по причине этой временной задержки в поставках меняться не будет.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты 38 тыс. человек. Вакцинация второй дозой пока не началась.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!