Увольняющиеся работники санатория Belorus получат единовременные выплаты

После того, как к действующему в Друскининкай белорусскому санаторию Belorus ("Беларусь") были применены санкции Евросоюза (ЕС), увольняющиеся из него работники смогут получить единовременную целевую выплату.

Такое решение в четверг принял Сейм. За это проголосовали 107 членов Сейма, один воздержался.

На такую выплату смогут претендовать те работники санатория, которые были приняты на работу до конца прошлого года, а увольняются в этом году. Ее смогут получить и те, кто был уволен по инициативе работодателя, и те, кто увольняется по собственному желанию, и расторгнувшие трудовой договор по соглашению сторон.

Выплата субсидий санаторию будет прекращена.

Деньги будут выплачены в течение 20 рабочих дней со дня увольнения. Выплату придется вернуть, если санаторий заключит с работником новый трудовой договор в течение трех месяцев после увольнения.

Размер выплаты составит 77,58% двух месячных зарплат, но не более 2890 евро или двух средних зарплат в стране.

Размер выплаты для работников, которые не проработали 12 месяцев, составит средний показатель доходов за проработанное время. Но и эта выплата не сможет превышать 2890 евро.

Из почти 400 работников санатория 350 человек - граждане Литвы.

Случай с санаторием Belorus - первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции. После их применения в середине декабря банк Swedbank заморозил счета санатория.

По данным Центра регистра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.

ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.

Сам В. Шейман был включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.

Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория.

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