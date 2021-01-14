Литва побила еще один антирекорд: по уровню смертности от COVID-19 вышла на второе место в Евросоюзе

Гедре Балчуте ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

Несмотря на то, что по уровню смертности в Евросоюзе Литва с первого места опустилась на 4-е по смертности от COVID-19 она в ЕС вышла на второе место.

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