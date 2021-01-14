Однако она уверяет, что предприятия, которые сейчас уходят из Беларуси, вернутся домой, как только "все изменится".
"Это большое давление на режим, он понимает, что так налоги уходят в другие страны", - сказала С. Тихановская журналистам после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте.
"Эти компании IТ бегут из-за режима. Они вернутся с удовольствием, когда все в Беларуси изменится. Они не хотят работать за рубежом, они хотят приносить пользу Беларуси", - добавила она.
Чтобы упросить перевод белорусских компаний в Литву, Министерство экономики Литвы вносит в парламент соответствующие изменения к законам.
Представители правительства надеются, что поправки к законам Об инвестициях и О занятости будут рассмотрены на весенней сессии Сейма.
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