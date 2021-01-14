Тихановская: уход IТ-компаний оказывает давление на белорусский режим

Уход белорусских компаний информационных технологий (ИТ) в Литву и другие соседние страны оказывает давление на режим Александра Лукашенко, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Однако она уверяет, что предприятия, которые сейчас уходят из Беларуси, вернутся домой, как только "все изменится".

"Это большое давление на режим, он понимает, что так налоги уходят в другие страны", - сказала С. Тихановская журналистам после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте.

"Эти компании IТ бегут из-за режима. Они вернутся с удовольствием, когда все в Беларуси изменится. Они не хотят работать за рубежом, они хотят приносить пользу Беларуси", - добавила она.

Чтобы упросить перевод белорусских компаний в Литву, Министерство экономики Литвы вносит в парламент соответствующие изменения к законам.

Представители правительства надеются, что поправки к законам Об инвестициях и О занятости будут рассмотрены на весенней сессии Сейма.

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