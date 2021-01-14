На встрече с министром экономики Литвы Светлана Тихановская просила ввести санкции для предприятий режима

На встрече с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в четверг призвала Евросоюз (ЕС) ввести адресные экономические санкции для государственных предприятий Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

"Мы просим об адресных экономических санкциях для государственных компаний, которые являются кошельками этого режима", - сказала С. Тихановская на совместной пресс-конференции с А. Армонайте.

Проживающая сейчас в Литве экс-кандидат на выборах президента Беларуси сказала, что белорусы поддерживают такое экономическое давление, потому что сейчас в любом случае страдают от преследований режима.

"Белорусы постоянно просят нас попросить Европу увеличить давление на экономику, потому что это один из лучших способов вынудить режим уйти, это самый короткий путь. Потому что люди страдают в любом случае. Людей преследуют и унижают в тюрьмах и на заводах", - сказала С. Тихановская.

А. Армонайте сказала, что Литва готова присоединиться к экономическому давлению на белорусский режим, однако отметила, что санкции подробно не обсуждались. Ни одна из политиков не назвала на пресс-конференции конкретные предприятия.

ЕС в декабре впервые ввел некоторые санкции для предприятий белорусского режима.

Белорусский завод удобрений "Беларуськалий", играющий важную роль в работе Клайпедского порта, сейчас не значится в санкционном списке ЕС.

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