Министр здравоохранения: новые мутации коронавируса вызывают беспокойство

Новые мутации коронавируса вызывают большое беспокойство, поэтому возможности смягчения карантинных мер нужно оценивать очень ответственно, говорит министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

"Нас очень беспокоят мутации вируса, которые сигнализируют, что мы боремся с одним, но (неизвестно) что ждет нас с этими мутациями, будут ли эти вакцины или тесты (...) способны встретить новые испытания", - сказал А. Дулькис в четверг во время дистанционной встречи с оппозиционными фракциями Сейма.

По его словам, относиться к сочетанию вакцинации с карантинными ограничениями "нужно очень ответственно, смотреть, когда какие меры ослабить, и сочетать их, комбинировать".

"Мы видим комбинированную стратегию, очень четко виден опыт соседних стран, которые резко ужесточили (условия), но как только они расслаблялись и отпускали, но не применяли другие меры, сразу - возвращение во второй, третий карантин", - сказал А. Дулькис.

У стран Евросоюза вызывает беспокойство распространение новой мутации коронавируса, начавшееся в Великобритании. Медицинские эксперты предварительно утверждают, что распространяющаяся сейчас "британская" мутация и обнаруженная в Южной Африке еще одна мутация более заразны.

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