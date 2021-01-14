Инвестирующим в Литве белорусским компаниям – льготы на 1,5 млн евро

Министерство экономики и инноваций Литвы предлагает льготы инвестирующим в Литве белорусским компаниям, на 1,5 млн евро.

В поправках к законам об инвестициях и занятости, выдвинутых министерством, говорится, что облегченным регулированием смогут воспользоваться белорусские компании, заключившие инвестиционные договоры с правительством Литвы.

Компании должны взять на себя обязательство инвестировать в стране минимум 1,448 млн евро, создать не менее 20 рабочих мест и выплачивать хотя бы 1,5 средней заработной платы в конкретном самоуправлении.

В поправках к закону об инвестициях говорится, что компаниям, отвечающим этим критериям, будет проще переводить работников из Беларуси в Литву.

Если эти изменения будут приняты, то по вопросу получения временного вида на жительство в Литве смогут обращаться все белорусы, которые прибывают работать в инвестирующие здесь белорусские компании, они смогут прибывать с членами семьи.

Служба занятости не будет оценивать квалификацию и опыт работы таких работников – это будет оставляться на усмотрение самого инвестора. Также не будет оцениваться, соответствуют ли члены семьи потребностям рынка труда – у них будет право работать в Литве и получать вид на жительство на такой же срок.

Министерство экономики надеется, что поправки будут рассмотрены на весенней сессии парламента.

С августа прошлого года, когда в Беларуси начались массовые протесты против авторитарного лидера Александра Лукашенко, а режим начал массовые репрессии против протестующих, в Литву переселились несколько белорусских компаний.

Среди них – основанный белорусами в США гигант информтехнологий Epam Systems, компания Wargaming, создавшая популярную игру World of Tanks, а также Flo Health, Coherent Solutions, Godel Technologies.

По данным агентства поощрения иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje, в данный момент более 60 белорусских компаний переносят свой бизнес в Литву или рассматривают такую возможность.

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