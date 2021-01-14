"Delfi Главное": 30 лет событиям 13 января - взгляд из Литвы, России и Беларуси Прямая трансляция

ru.DELFI.lt

30 лет назад в Вильнюсе произошли трагические события 13 января. Их значение для Литвы, России и Беларуси обсуждаем с членом инициативной группы движения "Саюдис", лидером группы "Antis", архитектором Альгирдасом Каушпедасом, российским правозащитником Львом Пономаревым и Сяргеем Наумчиком, депутатом Верховного Совета Беларуси в 1990-96 гг, координатором парламентской оппозиции Белоруского Народного Фронта.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов. Начало трансляции в 16.20 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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