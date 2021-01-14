Статистика: в прошлом году в Литве умерло на 13% людей больше, чем в 2019-ом

В прошлом году в Литве умерло на 13% человек больше, чем в 2019 году, сообщил в четверг Департамент статистики.

"В 2020 году скончались 43 400 человек, это на 5100 (13,3%) больше, чем в 2019-ом. Показатель смертности, приходящейся на 1000 населения, вырос с 13,7 (в 2019 году) до 15,5 (2020 в году)", – говорится в сообщении.

"Это крупнейший рост смертей за год с 1990 года",– заявила на пресс-конференции заместитель гендиректора Департамента Инга Масюлайтите-Шукевич.

По ее словам, за месяц в Литве среднем умирает более 3600 человек. В ноябре и декабре прошлого года фиксировались значительные скачки смертности, а в декабре показатель был одним из самых высоких – 5800. В ноябре он был несколько ниже – 4300.

"В декабре фиксировался один из наиболее значительных скачков смертности", – сказала Масюлайтите-Шукевич.

Эта статистика, по ее словам, вызывает беспокойство.

"Количество смертей действительно вызывает беспокойство, ведь увеличилось на 13%. Это вызывает беспокойство, очевидно, причиной является и недостаточное обеспечение людей здравоохранительными средствами, и невозможность получить определенные услуги врачей", – сказала представитель департамента.

Кроме того, по ее словам, также в прошлом году родилось меньше всего младенцев за три десятилетия: родились 24 500. Это на 11% меньше, чем в 2019 году. Большинство младенцев родились в июле и августе – по 10% от всех рожденных. В феврале, марте и декабре родилось меньше всего малышей.

"Сокращение числа новорожденных также вызывает беспокойство, поскольку до этого была экономически более стабильная ситуация, пандемия внесла свои коррективы, их мы заметим в предстоящие месяцы и в следующем году, каким будет воздействие карантина на рождаемость",– сказала Маюлайтите-Шукевич.

"Общая ситуация не очень радует", – добавила она.

Пандемия повлияла на показатели

Глава Центра демографических исследований университета им. Витаутаса Великого Домантас Ясилёнис отметил, что пандемия уже "внесла коррекцию" в демографические процессы.

"В 2020 году мы отмечаем рекордно низкую рождаемость. Это связано со множеством вещей, конечно, и с пандемией, и карантин может иметь последствия как в одну, так и в другую сторону. Мы, вероятно, окончательно увидим это через несколько месяцев. Но все же экономические последствия пандемии в перспективе нескольких лет будут иметь негативное воздействие на рождаемость", – сказал он.

"Об этом также сигнализирует и падение показателей заключения браков", – добавил эксперт.

В прошлом году было зарегистрировано 15 200 браков и 7400 разводов. Количество браков, по сравнению с 2019 годом сократилось на 4300 (на 22,1%), а разводов – на 1300 (14,9%).

Количество разводов, приходящихся на сто браков, выросло с 44,5 в 2019 году до 48,9 в прошлом году.

Ясилёнис отметил, что хотя миграционные процессы могут немного корректировать демографические показатели, именно низкая рождаемость играет самую большую роль, и имеющаяся ситуация демонстрирует ухудшение демографической ситуации в будущем.

"Если мы посмотрим с более продолжительной перспективы, количество жителей, в том числе и на количество людей трудоспособного возраста, по существу программируют рождающиеся поколения, и к сожалению, неблагоприятная структура, сформировавшая в последние десятилетия, которая обуславливает сокращение трудоспособного и особенного молодого населения, которое и далее будет сокращаться в будущем", – сказал эксперт.

Говоря о смертях, Ясилёнис отметил, что в 2019 году средняя вероятная продолжительность жизни мужчин составляла 71 год, и, по сравнению с 2007 годом выросла на 7 лет.

"Конечно, пандемия брутально изменила эту ситуацию. У нас три, четыре или пять тысяч смертей с прямым диагнозом COVID-19, и дополнительные, связанные с этим диагнозом избыточные смерти, по сравнению со средними показатели позапрошлого года", – сказал он.

По словам эксперта, это надежный показатель влияния пандемии, поскольку официальное количество смертей от COVID-19 зависит от диагностики, объемов тестирования и прочих факторов.

Он обратил внимание, что смертность в Литве выше, чем в странах Западной Европы.

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