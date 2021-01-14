В парламенте Литвы застопорился прием поправок в связи с помощью работникам санатория Belorus

Поскольку "крестьяне" попросили сделать перерыв в обсуждении вопроса, парламент Литвы позже будет решать вопрос выплат пособий литовским компаниям, которые попали под санкции Евросоюза.

Предлагается не платить таким компаниям за простой, но узаконить специальные выплаты в случае применения санкций – их будут платить работникам, которые покинут компанию.

За паузу в обсуждении вопроса проголосовали 45 депутатов, против – 63, воздержались 16, однако этого хватило для того, чтобы отложить обсуждение вопроса.

Председатель парламентского комитета по вопросам социальных дел и труда Миндаугас Линге сказал, что к голосованию по этому вопросу вернутся 14 января после обеда.

Эти поправки актуальны для работников друскининкайского санатория Belorus.

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