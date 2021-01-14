Министры здравоохранения стран ЕС призывают увеличить объем производства вакцин от COVID-19

Министры здравоохранения стран Евросоюза призвали увеличить объемы производства вакцин от COVID-19 и ускорить их доставку.

Как сообщило Министерство здравоохранения Литвы, глава ведомства Арунас Дулькис с коллегами в среду на неформальной удаленной встрече положительно оценили ускорение темпов вакцинации, но призвал производителей увеличить объемы производства вакцин и сократить сроки доставки, чтобы можно было быстрее справиться с пандемией.

"Солидарность, прозрачность и эффективность нашей общей работы, стабильный совместный механизм закупок и должная реализация предварительных договоров о закупках являются важными для всего ЕС. Надеемся, что Еврокомиссия и далее будет добиваться повышения производственных мощностей и обеспечения дополнительных доз вакцин для государств ЕС. Также важно сократить сроки поставки вакцин", – говорится в сообщении А. Дулькиса.

Министр подчеркивает, что ускорение вакцинации особо важно в связи с распространением новых штаммов вируса, которые вызывают большое беспокойство во всех странах-членах ЕС.

По сообщению министерства, главам министерств здравоохранения был представлен план вакцинации Литвы и приоритетные группы – пациенты и работники учреждений опеки, домов престарелых, волонтеры, сталкивающиеся с угрозой COVID-19. Представлено и световое табло со сводкой данных, позволяющая общественности следить за прогрессом вакцинации в стране.

А. Дулькис также напомнил коллегам об инициативе Литвы и еще 12 членов ЕС помочь Восточным соседям блока, участвующим в программе Восточного партнерства, приобрести вакцины, заявив, что это будет способствовать безопасному соседству и "укреплять роль ЕС за пределами союза".

По информации министерства, главы ведомств других стран ЕС акцентировали важность международной солидарности в обеспечении доступности вакцин третьим странам, поднималась и проблема распространения ложной информации в публичном пространстве, в связи с чем акцентировалась роль СМИ.

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