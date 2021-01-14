Чудо на участке супруги Скарджюса: влиятельной семье в заповеднике разрешили больше, чем простым смертным

По действующим в Литве законам в заповеднике можно отстроить только жилой дом, а вот супруге бывшего депутата Артураса Скарджюса Снегуоле Скардьювене удалось получить разрешение на строительство комплекса усадьбы сельского туризма из четырех зданий.

Государственная служба охраняемых территорий, узнав об этом, обратилась в прокуратуру, чтобы защитить общественный интерес. Портал Delfi провел журналистское расследование и выяснил скандальный факт: разрешение на строительство подписл работник Аукштадварисского регионального парка Бенас Свинкунас. Принадлежащий Скарджювене в Аукштадварисском районе участок находится на берегу красивейшего озера Вилкокшнис.

Участок составляет 5.0901 га. Основное назначение участка - сельскохозяйственное, а использование земли – другие участки земельного назначения. Кроме того, часть участка - это лес (0.9065 га).

Поскольку участок находится у озера, действуют определенные ограничения, весь участок находится в заповеднике, что значительно ограничивает строительство.

По словам представителя Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Дианы Дамбраускене, администрация муниципалитета Тракайского района 1 июля 2010 года выдала Скарджювене разрешение на строительство жилого дома на одну семью в деревне Савайтишкяй (Тракайский район).

Если на участке раньше была усадьба, то по закону разрешается отстроить один дом. Поэтому больше вопросов вызывает разрешение на строительство, выданное в 2020 году.

"На том же участке муниципалитет Тракайского района 28 апреля 2020 года выдал разрешение на строительство 4 построек для отдыха", - сказала Delfi Дамбраускене.

Для получения этого разрешения был изменен детальный план (он был утвержден 2 октября 2019 года).

На сайте Infostatybа есть проект зданий. Это здания сельского туризма. Разрешение на строительство выдал старший специалист отдела архитектуры мэрии Тракайского муниципалитета Саулюс Лейнартас. Но он не мог бы его выдать без согласия дирекции Аукштадварисского регионального парка. Указано, что проект одобрил старший специалист по ландшафту парка Свинкунас. Государственная служба охраняемых территорий, узнав об этом разрешении, обратилась в прокуратуру.

Представитель Государственной службы охраняемых территорий Рута Лапинскене сказала Delfi, что та усадьба, которая там построена по разрешению от 2010 года не является рекреационным объектом и построена она на законных основаниях.

Сейчас служба просит упразднить разрешение на коррекцию детального плана и разрешение на строительство комплекса сельского туризма, поскольку они противоречат закону.

Лапинскене указала, что Вильнюсская окружная прокуратура не отклонила иск службы, это решение было обжаловано в Генпрокуратуре Литвы.

Лапинскене сказала, что работник парка, подписавший проект, получил взыскания, но по-прежнему занимает свое место в дирекции.

Delfi пытался связаться со Свинкунасом, но он на вопросы журналистов не ответил, как и работник муниципалитета Лейнартас.

Журналисты обратились к главе Аукштадварисского парка РЕмигиюсу Норейке и спросили, доверяет ли он работнику, который согласовал это разрешение на строительство. Норейка сказал, что вступил в должность недавно, а все решения были приняты до его призода.

"Замечания в отношении Свинкунаса, его действия были проверены, ему назначено служебное взыскание. Сейчас его деятельность находится под контролем", - сказал Норейка, заметив, что подробно сможет комментировать ситуацию после решения прокуратуры.

Глава отдела архитектуры мэрии Тракайского района Повилас Монтвила убежден, что разрешение на строительство, выданное муниципалитетом - законное. Он напомнил, что решение было согласовано и с другими ведомствами.

Журналисты обращались за комментарием к Скарджювене, однако она сказала, что не может говорить, поскольку управляет автомобилем. "И позже не смогу говорить, буду вне зоны связи", - сказала Скардьювене.

На вопросы портала согласился ответить Скарджюс. Он подчеркнул, что участок, о котором идет речь, принадлежит не ему, а жене, он даже не является его совладельцем. Об обращении в прокуратуру он ничего не знает.

По его словам, в той местности есть много усадеб сельского туризма, поэтому, по его мнению, может появиться и еще одна. Скарджюс назвал ситуацию недоразумением и сказал, что обратится к министру охраны окружающей среды.

"Там вокруг усадьбы, постоянно проводят свадьбы, звучит музыка. Одни усадьбы, что тут странного. Все было хорошо, а тут сообщают, что плохо. Жена никаких писем не получала, она бы сказала, если бы получила. Пусть службы поедут и посмотрят, сколько там музыки и свадеб бывает, сельский туризм со всех сторон озера. Боже мой, что за глупости, о какой охраняемой территории вы говорите, там Аукштайтийский региональный парк. Какой-то фейк, пусть сначала служба поговорит с владельцами", – сказал экс-депутат.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!