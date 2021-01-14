Успасских письменно извинился перед фракцией ЕП за гомофобские высказывания

Председатель Партии труда европарламентарий Виктор Успасских письменно извинился перед коллегами по фракции в Европарламенте за гомофобские высказывания, однако уверял, что его слова просто неверно истолковали представители общины ЛГБТ.

"Приношу искренние извинения за то, что мои слова, слишком грубые, были неосторожно использованы, но вырваны из контекста и вызвали недоразумение, переживания и ажиотаж", – писал Успасских.

В обращении к коллегам во фракции Renew Europe он обещал впредь "внимательнее формулировать свои высказывания".

В письме на английском языке он уверял, что в Литве на него часто необоснованно нападают политические оппоненты, оскорбляют его, поскольку он русский, он страдает из-за русофобских настроений в стране. Успасских писал, что эти слова возмущения были адресованы именно людям, которые его оскорбляют, а не всей общине ЛГБТ.

Напомним, что европарламентарии партии Эммануэля Макрона 11 января призвали либералов из фракции Renew Europe исключить литовского европарламентария Виктора Успасских за его гомофобские комментарии.

"Мы были шокированы, когда узнали о гомофобских заявлениях члена нашей политической фракции в ЕП из Литвы", – написала в твиттере группа Renaissance, объединяющая сторонников и членов партии Макрона во фракции Renew Europe. "Мы осуждаем эти заявления и просим начать процедуру исключения из фракции. Мы поддерживаем представителей ЛГБТИ в Европе", – сказано в заявлении.

Такой была реакция на видеотрансляцию Успасских в фейсбуке, во время которой он унизил представителей ЛГБТ, назвав их "педиками" и "извращенцами".

"Сегодня в некоторых странах опасно даже говорить, что ты человек обычной ориентации. Я не хочу, чтобы мои беседы, передачи комментировали всякие педики, потому что это передача не для них. Я говорю о педиках, извращенцах, о тех, у кого такая судьба, такая жизнь, это не их вина, что у них какое-то влечение, что они представляют мужчину в одежде как женщину. Большинство таких людей не рекламируют себя, но те, которые суют свой предмет под юбку и идут на улицу, кричат, - это педики, извращенцы (...)", – сказал в воскресенье Успасских.

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