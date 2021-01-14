Полиция расследует возможные нарушения во время похорон врача шилальской больницы

Полиция Литвы начала расследование в связи с возможными нарушениями правил карантина во время похорон директора Шилальской районной больницы Антанаса Дамулиса, сообщает телевидение Lietuvos rytаs.

Во время карантина на похоронах могут присутствовать не больше 10 человек, однако местные жители говорят, что в данном случае их было около 50: "Я не считала, но больше 50 точно было. – Минимум 50? – Нет, все же больше, около 70".

Когда такая информация попала в общественное пространство, полиция занялась расследованием.

"Мы об этом узнали только вчера, - сказал глава полиции Аудрюс Лукошюс. - Поэтому мы взяли инициативу на себя и выясняем, было ли нарушение".

Представители муниципалитета сказали, что покойный был очень уважаемым человеком, но никто не думал, что на похороны придет столько людей.

"Я не могу сказать, сколько было людей, – сказал заместитель мэра Шилальского района Тадас Барткус. – Я оцениваю ситуацию отрицательно, думаю, что правила должны соблюдать все".

Представители местной власти признали, что и они были на похоронах.

"Я лично в тот вечер ездил, чтобы отдать дань памяти этого человека, – сказал Барткус. – Мы ездили, поскольку людей было много, пришлось стоять в очереди. Действует ограничение, надо было дождаться, когда в зале будет не больше 10 человек".

Люди говорят, что гроб с останками заносили и в храм.

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