Жуткое ДТП в Тракайском районе: погибли пять человек

В среду, в 16.35 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на дороге Вильнюс-Мариямполе, в Тракайском районе, у деревни Пянкининку произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей и грузовика.

По данным полиции, столкнулись тягач и два легковых автомобиля - Fiat и Citroen Berlingo. На дороге образовался огромный затор. По сведениям пожарных-спасателей, из Fiat извлекли четыре тела. Пятый человек получил тяжелые травмы, он вскоре также скончался.

Все погибшие – пассажиры и водитель автомобиля Fiat.

Недалеко от места трагедии с дороги съехал и перевернулся автомобиль пожарных-спасателей. Пожарные не пострадали.

По словам очевидцев, Citroen Berlingo, обгоняя тягач, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Fiat. После этого Fiat еще столкнулся с тягачом.

В автомобиле Fiat ехали четверо молодых людей и девушка, все они работали в одной компании и возвращались с работы домой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!