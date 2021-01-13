Литва просит страны НАТО о солидарности в защиты судей по делу 13 января от преследования

Посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис попросил государства Альянса о солидарности в защите литовских судей, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года, от объявленного Россией преследования в их отношении.

"Сегодня мы обратились к нашим партнерам. Я предоставил информацию о том, что это за дело, и против кого было направлено, каково сегодня решение, и что все же мы просим наших партнеров о солидарности в том случае, если по соглашениям о правовой помощи или в рамках порядка международных организаций – Интерпола и других – будут просить выдать этих трех граждан Литвы российским правоохранительным органам", – сказал BNS в среду Д. Матулёнис.

Он убежден в том, что страны НАТО продемонстрируют солидарность, однако подчеркнул, что важно напомнить об этой ситуации, чтобы партнеры оставались бдительными, на случай получения подобных просьб от России.

"Я считаю, что это вопрос политического самоопределения, и мы действительно должны доверять – по крайней мере, хотя бы внутри НАТО, я полагаю, что мы можем надеяться на полную поддержку в данном случае", – сказал посол.

Д. Матулёнис обратился к партнерам по НАТО в среду, на проходящем заседании Североатлантического совета.

В декабре Следственный комитет РФ сообщил, что заочно предъявил обвинения судьям Вильнюсского окружного суда Виргинии Пакальните-Тамошунайте, Артурасу Шимскусу и Айноре-Корнелии Мацевичене. Последние двое судей уже не работают, поскольку вышли на пенсию. Эти литовские судьи приняли решения по делу о событиях 13 января 1991 года. Комитет также утверждает, что предпринял меры для объявления их "в международный розыск обвиняемых".

По мнению российских должностных лиц, Литва тогда не была независимым государством, входила в состав СССР, а бывшие советские военные, осужденные этими судьями, выполняли свой долг и обеспечивали общественный порядок.

По информации комитета, 27 марта 2019 года эти судьи объявили заранее известный несправедливый приговор более чем 50 российским гражданам, в том числе и находящемуся сейчас в заключении в Литве Юрию Мелю, а также Геннадию Иванову.

Коллегия судей Вильнюсского окружного суда (ВОС) в конце марта прошлого года вынесла приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67 гражданам России, Беларуси и Украины, они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

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