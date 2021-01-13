Литва пригласит Латвию продолжить переговоры о торговле электроэнергией с Россией

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис уже скоро пригласит латвийского коллегу продолжить трехсторонние переговоры по методике торговли электроэнергией с Россией, поскольку Литва стремится полностью блокировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Острвоце.

По словам министра, поскольку Литва с января переняла председательство в Балтийском совете министров, вопрос методики будет подниматься и на заседаниях, предусмотренных в феврале.

"Наш оператор ЛЭП Litgrid предложил новую (методику – BNS), поэтому поднимем вопрос, чтобы узнать мнение Латвии и Эстонии по этой методике. Также на этой неделе будет мое письмо латвийскому министру с приглашением пообщаться по вопросу подготовки новой трехсторонней методики", – заявил Д. Крейвис после заседания правительства в среду.

По его словам, прежние действия не позволяли успешно блокировать попадание белорусской электроэнергии на рынок.

"Крайне символично, что сегодня, 13 января (День защитников свободы Литвы - BNS), первый блок БелАЭС начал действовать на полную мощность, приходится признать, что меры, которые Литва предпринимала до сих пор, не обеспечивают непопадания электроэнергии на рынок нашей страны", – сказал министр.

В среду белорусское Министерство энергетики сообщило, что первый реактор БелАЭС вечером 12 января начал работать на полной мощности.

Литовский регулятор – Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) – единственная из трех Балтийских стран пока не утвердила новую методику торговли с третьими странами, поскольку она не блокирует торговлю белорусской электроэнергией, кроме того, она повышает импорт электроэнергии из России.

Однако в связи с тем, что регуляторы Латвии и Эстонии утвердили новую методику и страны ее уже применяют – Латвия, согласно ней, начала торговать с Россией сразу же после того, как Литва в начале ноября прекратила торговлю с Беларусью.

Литва все еще руководствуется методикой, утвержденной в 2018 году, согласно которой Литва прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, когда будет включена БелАЭС, а Латвия и Эстония не торгуют электроэнергией с Россией.

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