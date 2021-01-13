Эксперты обсудят приоритеты вакцинации от COVID-19 в Литве

В среду вечером эксперты по здоровью при правительстве Литвы обсудят приоритеты вакцинации от COVID-19, различным организациям и учреждениям их будет предложено скорректировать.

"Этим вечером на экспертном совете будут обсуждаться приоритеты вакцинирования и прочие срочные вопросы этой сферы, выявившиеся после первых недель прививок, поскольку поступило много просьб от организаций и учреждений пересмотреть приоритеты вакцинирования", – сообщила BNS представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене.

Она утверждает, что Национальный институт рака, Нотариальная палата, волонтерский Caritas, Zemaitijos pienas, оператор столичного водного хозяйства Vilniaus vandenys, Центробанк Lietuvos bankas, а также различные ассоциации бизнеса и пациентов, торговли представили различные предложения.

Глава Национального института рака Соната Ярмалайте критиковала план вакцинации от COVID-19, в котором большой приоритет отдается пациентам, болеющим раком крови.

По словам главы института, Министерство здравоохранения должно установить более четкие приоритеты, однако другие эксперты по здравоохранению считают, что среди пациентов, болеющих раком крови, вероятность умереть от коронавируса самая высокая.

По данным департамента статистики, в Литве первой дозой привито более 27 тыс. человек. В данный момент вакцинируют приоритетные группы: медиков, пациентов с высоким риском, работников и пациентов домов опеки и домов престарелых.

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