В Антавиляйском пансионате коронавирусом болеют 196 пациентов и 58 работников

За минувшие сутки коронавирус установили у 53 пациентов и работников Антавиляйского пансионата, всего коронавирусом болеют 196 пациентов и 58 работников, сказала заместитель главы Антавиляйского пансионата Бируте Шаракаускене.

"За минувшие сутки заболели 11 работников и 42 пациентов. (...) Сейчас болеют 196 пациентов, 58 работников. Всего в пансионате 273 пациентов и 153 работника, но не все работники напрямую работают с пациентами. Работающих с пациентами около 120", – сказала Шаракаускене.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в пансионате больны 222 пациента и 69 работников. Шаракаускене обещала выяснить, откуда такое несоответствие.

По ее словам, сейчас с пациентами работают 68 работников, которым помогают волонтеры.

"В выходные было по 11 волонтеров, сегодня их трое. (...) Но выздоровевшие работники постепенно возвращаются на работу, только ситуация с пациентами пока не улучшается", – сказала Шаракаускене.

По ее словам, болезнь стала распространятся перед Рождеством, тогда заболели 4 человека.

"Все началось с 4 человек, в одном отделении, потом появились больные и в других отделениях. Мы тестируем пациентов каждых три дня", – сказал Шаракаускене.

По ее словам, болезнь занесли, вероятно, работники, несмотря на использование защиты.

Это второй раз, когда пансионат стал очагом инфекции. Первый очаг был зафиксирован весной 2020 г.

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