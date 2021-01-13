Премьер-министр Литвы: мы никогда не говорили, что эти ограничения - уже все

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в передаче "Беседа с Дайвой Жеймите-Билене" в среду ответила на вопрос, почему в стране все еще не ввели комендантский час. Она заметила, что около каждого гражданина по полицейскому не поставишь.

Политик сказала, что всегда найдутся те, кто идет через дорогу на красный свет, поэтому невозможно уследить , чтобы все соблюдали правила карантина.

В передаче Шимоните сказала, что карантин - это не имитация.

"Люди не могут (организовывать вечеринки, собираться вместе), это запрещено. Но к каждому нарушителю по полицейскому не приставишь. Я не думаю, что соблюдающие правила, хотели бы, чтобы в Литве было столько полицейских, сколько нарушителей. (...) Видимо, мы и сами можем немало сделать, соблюдая правила, всех все равно убедить не удастся. Если бы карантин был имитацией, мы бы не увидели ни малейшего улучшения", – сказала Шимоните.

Delfi напоминает, что в последние дни фиксируют меньше новых случаев коронавируса.

Шимоните сказала, что имитацией можно считать работу прошлого правительства и карантин, действовавший до середины декабря.

"До середины декабря, я сказала бы, была имитация, поэтому динамика новых случаев была такова. А после этих ограничений, не хочу хвастать, что мы прошли самый сложный этап, поскольку в больницах все еще много тяжелых случаев, статистика смерти огорчает, но динамика стала позитивной. Нельзя сказать, что карантина нет. Он есть, он действует", – сказала премьер-министр.

Шимоните напомнила, что после ужесточения карантина в середине декабря, власть не говорила, что это конец ограничений. Хотя и были опасения, но в Новогоднюю ночь удалось поддерживать порядок и без комендантского часа.

"Когда был ужесточен карантин, мы не говорили, что это все. Все время была коммуникация, мы говорили, что будем внимательно следить за ситуацией. И если потребуются дополнительные ограничения, мы их предусмотрим. Было немало беспокойств перед новогодней ночью. (…) Но люди не собирались у елок и без комендантского часа", – сказала Шимоните.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!