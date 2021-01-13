В Каунасе пьяная пара пыталась прорваться в староство, угрожала работнице, а затем подожгла себя

Во вторник в Каунасе пьяные мужчина и женщина пытались прорваться в здание староства, угрожали работнице, а затем подожгли себя.

Департамент полиции сообщил, что женщина 1971 г.р. и мужчина 1973 г.р. после 16 ч. пытались прорваться в здание староства на проспекте А.Юозапавичаус и угрожали поджогом, демонстрируя бутылку с зажигательной смесью.

Работница закрыла дверь, тогда пьяные люди полили себя зажигательной смесью и подожгли друг друга.

Во время инцидента люди не пострадали, обгорела лишь одежда.

Полиция задержала мужчину, в его организме было 2,33 промилле.

В организме у женщины было 1,97 промилле, после опроса ее отпустили.

Начато расследование по подозрению в попытке совершить убийство или нанести тяжкие физические увечья.

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