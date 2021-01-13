Президент Литвы: 13 января всегда будет напоминать о том, что гражданская сила - не фикция

13 января всегда будет напоминать нам, что гражданская сила - не фикция и никогда ею не была, сказал президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 13 января, когда в стране отмечается День защитников свободы.

"Сегодня, когда мы живем в ритме карантина и пытаемся одолеть невидимого врага, уроки прошлого для нас еще ценнее. Тридцать лет назад мы встали плечом к плечу на защиту своего государства - и мы его отстояли. (...) Сегодня мы столкнулись с серьезным вызовом для здоровья и жизни жителей Литвы и нам снова не удается избежать жертв", - сказал президент в своей торжественной речи.

Ежегодное торжественное заседание парламента перенесено в виртуальное пространство. Записанные заранее выступления и церемония вручения Премии свободы транслируются по интернету и Литовскому радио и ТВ (LRT).

В заранее записанном выступлении президент обратил внимание на то, что "возможно, мы в самое время получили от пандемии горькое напоминание о том, что свобода - это не только утоление каждодневных мелких материальных желаний".

Г. Науседа отметил, что 30 лет назад литовцы победили, потому что в решающие моменты не только стремились к свободе, но и на самом деле были свободными.

"В те кровавые дни января 1991 года они взяли на себя ответственность и доказали, что они граждане - свободного независимого государства. Поэтому 13 января всегда будет напоминать нам, что гражданская сила - не фикция и никогда ею не была. Нет, она совершенно реальна и способна менять мир", - говорит президент Г. Науседа.

Президент также с удовлетворением отметил, что все больше проявлений гражданской свободы имеет место у соседей, там становится больше "смелой, ответственной свободы".

"Сегодня об этом свидетельствует Премия свободы, которую от имени белорусской демократической оппозиции получит С. Тихановская. Мы прекрасно знаем - нашим соседям сегодня нелегко. Однако мы шлем им внятную весть - оставайтесь сильными, не теряйте надежды. Верьте, что однажды настанет день свободных выборов, а те, кто поднял оружие против самоопределившегося народа, должны будут ответить за свои действия", - сказал глава государства.

Премии свободы Сейм Литвы удостоил в этом году белорусскую демократическую оппозицию. Она вручена лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской.

13 января отмечается в Литве как День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 году во время советской военной агрессии в Вильнюсе. Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.

Во время советской агрессии в январе 1991 года было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.

Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тогдашнего Верховного совета - Восстановительного Сейма, которое охраняли тысячи людей.

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