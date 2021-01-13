Ландсбергис о 13 января: надо осознать, что тогда была начата до сих пор не прекратившаяся война

В среду по случаю 30-летия событий 13 января 1991 года председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что, несмотря на кровавые события, Литва уже готова вспоминать этот день с высоко поднятой головой – как день победы государства. Однако он отмечает, что общество могло бы лучше осознавать, что 13 января против Литвы была начата необъявленная война, которая до сих пор не завершилась.

"Такова реальность современного мира и это надо последовательно объяснить людям", – сказал Ландсбергис.

- Профессор, мы вспоминаем 30-летие трагических событий 13 января. По Вашему мнению, достаточно ли хорошо эти события оценили в коллективном сознании общества?

- Пусть на этот вопрос отвечает общество. Мне кажется, что это достаточно глубоко в нашем сознании... Может, молодежь менее опытная или меньше знает. Но обязанность родителей и системы образования заботиться об информировании молодежи, о ее знакомстве с историей Литвы. Я не должен рассуждать за всех людей, достаточно ли серьезно они относятся к тому, что произошло, где мы были, боролись и победили.

Я думаю, что большая часть общества серьезно и солидно настроена в этом отношении.

- Слышатся слова о том, что, возможно, 13 января надо отмечать с высоко поднятой головой, как день победы.

Я думаю, этот вопрос давно назрел. Об этом часто говорят. В парламенте есть проект резолюции (переда проводилась до его принятия парламентом), в котором подчеркивается победа. Я думаю, этот вопрос назрел. Это трагическая, но победа.

- Однако в упомянутой резолюции больше внимания уделили вопросу не как отмечать 13 января, а появлению Вашей фамилии. Оппозиция и некоторые политики были недовольны, что отмечено, что победа была достигнута, когда Вы возглавляли Верховный совет-Восстановительный сейм. Говорят, что так хотят поднять вопрос вашего статуса.

- Если они претендуют, пусть сами с собой и разбираются. У меня никаких замечаний нет. Я вижу тексты Конституции, я знаю, где я был, что я делал. Я не должен ни с кем спорить: ни с безграмотными людьми, ни с высокомерными, отрицающими факты. Нет смысла спорить.





- Прошло 30 лет с момента событий 13 января. В обществе за это время произошли перемены, менялись поколения политиков. Что, по Вашему мнению, еще не сделано, что еще важно, если говорить о 13 января?

- В некотором отношении Литва как государство могла, видя международный масштаб и контекст этой драмы и столкновения, вести себя государственнее... Соответственно это оценить. Мы в Верховном совете оценили той же ночью, что это необъявленная война СССР против Литвы и покушение на ее независимость. Это надо отчетливее понимать. Мы устояли в этой войне, но это была настоящая война, которая еще не завершилась, ее пытается продолжить власть современной России, нападая на литовских судей. Такова реальность нашего мира и это надо последовательно объяснять людям.

- В резолюции это отмечено, что еще надо делать?

- Во-первых, это незавершенное дело. Об этом говорят, об этом публично дискутируют, издают книгу о событиях 13 января. Там поднимают вопросы, на которые не ответили. Может, когда-то на них ответят.

- Вы, призывая людей во время пандемии остановиться и соблюдать условия карантина, напомнили о 13 января. Как Вы ощущаете атмосферу общества сейчас? Общества, которое столкнулось с опасным вирусом. Чувство сплочения и осознания того, что нужно сопротивляться, сейчас и 30 лет назад отличаются? Или это несравнимые вещи?

В определенном смысле сравнение возможно. Многие люди понимают, что опасность велика, надо быть солидарными, едиными, придерживаться единой политики в отношении этого врага. Ну, а другие пытаются разрушить это единство фронта... Но это вопрос совести.

- В публичном пространстве сообщили о людям, которые прививаются вне очереди. Рассуждают, не наследие ли это советского периода. Вы согласны с этим или это что-то другое?

- В нашем обществе достаточно много проявлений советского наследия, поэтому ничего удивительного, что кто-то хочет воспользоваться служебным положением. Это делают в разных целях.

- А как Вы оцениваете работу политической элиты во время пандемии. Не перешла ли границу конкуренция между политиками?

- Может, придет время, когда поведение политиков оценят, оценят предложенные ими действия или то, что они не сделали с учетом влияния этого на последствия в текущем моменте. На самом деле самое главное - здоровье и жизни людей. Если кто-то считал, что это не главная задача, – это вопрос их совести.

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